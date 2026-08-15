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Bliźniaki nad jeziorem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$352,928
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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