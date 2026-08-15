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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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penthouse’y
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31 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny apartament na parterze z prywatnym tarasem, basenem na dachu i strefą rekreacyjną…
$311,583
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Urzekający penthouse z prywatnym tarasem na dachu, dostępem do spa i panoramicznymi widokami…
$410,471
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Piętro 1/1
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z zachwycającym widokiem na jezioro, prywatnym…
$403,775
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Jasne mieszkanie z widokiem na ogród, kortami do paddle tenisa i placami zabaw dla dzieci, p…
$334,241
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Gotowy na klucz penthouse miejski z nowoczesnym wnętrzem, dużymi tarasami i basenem zaledwie…
$402,904
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$329,410
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowity apartament na parterze z prywatnym ogrodem, strefą wellness i dostępem do basenu…
$401,591
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z tarasem na dachu, kortami do padla i luksusową siłownią, położony w pr…
$435,984
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Penthouse in Aldea del Mar - Torrevieja Exclusive rustic- style penthouse położony w prestiż…
$388,453
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Experience Luxury Living in Torrevieja 's Premier Residential ProjectDiscover niezrównany ko…
$331,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Nowoczesne apartamenty z przestronnym tarasem, basenami w stylu resortowym i parkingiem dla …
$357,697
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegancki, parterowy apartamentowiec z prywatnym ogrodem, basenami i kortem do padla, położo…
$299,650
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Mata, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Wysokiej klasy luksusowy penthouse na plaży z widokiem na morze, duży taras na dachu i basen…
$1,09M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Zachęcające mieszkanie na parterze z ogródkiem na zewnątrz, basenami rodzinnymi i kortem do …
$381,152
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym b…
$366,226
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Urokliwe miejskie mieszkanie na plaży z przytulnym prywatnym tarasem, wspólnym basenem i rel…
$226,977
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Odkryj modne apartamenty w niedawno wybudowanym kompleksie w Alicante Torrevieja, z przestro…
$302,462
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Beachfront nieruchomość na sprzedaż z ogrodem lub solarium, garaż, 3 baseny, siłownia i plac…
$436,862
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament przy plaży z widokiem na morze, dużym tarasem i wspólnym basenem zaledw…
$491,448
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Penthouse na plaży miejskiej z dużym dachem, widokiem na morze, basenem i sauną zaledwie 200…
$369,210
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament na parterze z ogrodem, basenem, siłownią i barem na świeżym powietrzu położony w …
$328,990
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Niesamowity, dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem bez krawędzi …
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczny apartament na parterze z dużym tarasem, ogrodem, wspólnym basenem bez krawędzi …
$324,372
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/2
Premium duplex na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, terenami zielonymi i base…
$345,928
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/5
Piękny apartament przy plaży ze wspólnym tarasem na dachu i basenem, idealnie położony blisk…
$333,673
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w La Mata, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
Położony zaledwie kilka minut spacerem od morza, te nowoczesne mieszkania w Torrevieja oferu…
$375,290
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