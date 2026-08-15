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Mieszkania w górach na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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penthouse’y
354
1 pokojowe
309
2 pokojowe
1311
3 pokojowe
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13 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Urzekający penthouse z prywatnym tarasem na dachu, dostępem do spa i panoramicznymi widokami…
$410,471
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Jasne mieszkanie z widokiem na ogród, kortami do paddle tenisa i placami zabaw dla dzieci, p…
$334,241
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym tarasem i basenem położonym blisko plaży Termin dos…
$329,410
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowity apartament na parterze z prywatnym ogrodem, strefą wellness i dostępem do basenu…
$401,591
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Nowoczesne apartamenty z przestronnym tarasem, basenami w stylu resortowym i parkingiem dla …
$357,697
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegancki, parterowy apartamentowiec z prywatnym ogrodem, basenami i kortem do padla, położo…
$299,650
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Zachęcające mieszkanie na parterze z ogródkiem na zewnątrz, basenami rodzinnymi i kortem do …
$381,152
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w La Mata, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Przytulny apartament z dużą ilością słońca w Viñamar 5 w La Mata - Torrevieja, bardzo blisko…
$128,119
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
New-Build Flats in Innovative Project Close to the Sea in Torrevieja Welcome to the new l…
$305,991
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Mieszkanie 3 pokoi w La Mata, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
We present a modern corner apartment in the Natura building in La Mata , just 200 meters fro…
$183,027
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ekskluzywna oferta - luksusowy penthouse położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w połu…
$484,483
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piękny apartament w bardzo poszukiwanej zamkniętej społeczności Parquemar III z dwiema sypia…
$142,330
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Mieszkanie 2 pokoi w La Mata, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Apartment for sale with views of the Salinas in La Mata , Torrevieja , near the beach and on…
$129,195
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