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Mieszkania w górach na sprzedaż w Torremolinos, Hiszpania

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22 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Torremolinos, Hiszpania Torremolinos, położone na C…
$756 036
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Penthouse 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$848 200
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$739 309
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$472 241
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$761 087
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/6
Piękny apartament na plaży z dużym tarasem i prywatnym ogrodem w luksusowym osiedlu ze wspól…
$735 105
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$584 570
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Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$1,16M
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Penthouse 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$1,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Torremolinos, Hiszpania Torremolinos, położone na C…
$706 020
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Penthouse 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
Piętro 5
Apartament przy Plaży z Panoramicznym Widokiem na Morze w Torremolinos, Malaga Położony w Lo…
$1,86M
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Penthouse 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$1,53M
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Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania i Penthouse'y przy Plaży w Torremolinos, Costa del Sol Ekskluzywne mieszkania zna…
$1,56M
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Penthouse 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania i Penthouse'y przy Plaży w Torremolinos, Costa del Sol Ekskluzywne mieszkania zna…
$1,61M
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1
Na pierwszym piętrze duży mieszkaniec rodzinny z basenem społecznościowym i siłownią w ciche…
$660 273
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Torremolinos, Hiszpania Torremolinos, położone na C…
$656 619
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Penthouse 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Urzekający penthouse z zachwycającym widokiem na morze, siłownią i krytym podgrzewanym basen…
$629 250
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 1/5
Piękny apartament na parterze w pierwszej linii plaży z prywatnym ogrodem, tarasem i basenem…
$795 104
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$591 447
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania i Penthouse'y przy Plaży w Torremolinos, Costa del Sol Ekskluzywne mieszkania zna…
$891 074
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Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 6
Niesamowite mieszkanie na parterze z krytą spa, basenem na zewnątrz i zagospodarowanymi ogro…
$578 511
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$559 353
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Realting.com
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