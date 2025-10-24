Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sierra de las Nieves
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Istan, Hiszpania
Willa
Istan, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 467 m²
Discover a truly exceptional luxury villa near Marbella, offering breathtaking lake and moun…
$5,80M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się