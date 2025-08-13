Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Serrania de Ronda, Hiszpania

Ronda
6
14 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Ronda, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Exclusive Villa in Arriate, Ronda. Przedstawia tę imponującą willę w Serranía de Ronda, dosk…
$502,236
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 7 pokojów w Ronda, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 690 m²
Ronda. Niezwykła właściwość z wieloma możliwościami: Gospodarstwo domowe lub hotelowe Jesteś…
$496,396
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Cortes de la Frontera, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Cortes de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Rustykalna Finca na odległym miejscu. Idealny dla miłośników przyrody, rodziny i bardzo spok…
$408,084
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Jubrique, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Jubrique, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Sypialnie, 2 łazienki, Wybudowany 110 m ², Taras …
$349,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 7 pokojów w Ronda, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
360 m2 dom z pomieszczeniami w mieście Ronda. Na parterze znajduje się garaż o powierzchni 1…
$419,743
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Gaucin, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Gaucin, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Prezentujemy imponujący dom jednoosobowy, położony w Gaucín, na bardzo cichej ulicy w mieści…
$490,556
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
