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Wille z basenem na sprzedaż w Santa Pola, Hiszpania

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4 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Santa Pola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piękna willa z prywatnym basenem, ogrodem i poziomem piwnicy położona na spokojnym terenie b…
$496,615
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża rodzinna willa z basenem i ogromną działką położona w dzielnicy mieszkalnej w pobliżu A…
$618,051
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Santa Pola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z prywatnym basenem, ogrodem i piwnicą, położona na cichym terenie niedaleko Al…
$449,369
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
OkeaskOkeask
Willa 7 pokojów w Santa Pola, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Ładna willa na plaży z prywatnym basenem i ogrodem położona na spokojnym terenie w pobliżu A…
$510,348
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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