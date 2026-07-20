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Długoterminowy wynajem szeregowców z tarasem w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Parking, Wspólny basen
$3,558
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

z garażem
z Ogród
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