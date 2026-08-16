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Wille z basenem na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna, przestronna willa z prywatnym basenem i dachem, w pobliżu obiektów sportowych i …
$553,048
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Niesamowita ogromna willa z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaż…
$434,866
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Luksusowa, przyjazna willa z prywatnym basenem i dużym tarasem na dachu, położona obok świet…
$481,512
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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