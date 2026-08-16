Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

;
wille
49
bungalow
126
szeregowcy
20
7 obiektów total found
Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna, przestronna willa z prywatnym basenem i dachem, w pobliżu obiektów sportowych i …
$553,048
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Elegancka, przestronna kamienica z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i ogrodem, poło…
$436,694
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesna, przestronna kamienica z przestronnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i piękn…
$485,446
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa kamienica z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaży T…
$395,854
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Niesamowita ogromna willa z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaż…
$434,866
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Zaawansowany bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem, basenem i widokiem na morze…
$404,106
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Luksusowa, przyjazna willa z prywatnym basenem i dużym tarasem na dachu, położona obok świet…
$481,512
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się