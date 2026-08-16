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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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penthouse’y
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189
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15 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Fantastyczny penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, widokiem na morze i basenami, …
$820,943
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
Olśniewające mieszkanie nad morzem z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położone w upr…
$461,835
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1
Luksusowy penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, zapierający dech w piersiach wido…
$949,948
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Apartament na parterze przy plaży z pięknym ogrodem, tarasem i prywatnym parkingiem, położon…
$433,927
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 3
Przytulne mieszkanie na parterze z wspólnym tarasem na dachu, basenem i prywatnym parkingiem…
$279,030
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1
Niesamowite mieszkanie nad morzem z widokiem na morze, basenem i tarasem, położone w ekskluz…
$510,157
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze. Ostatnio odnowiony apartament z 3 sypialniami, 2 …
$255,661
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Piękny, nowoczesny penthouse z tarasem, basenem wspólnym, położony w uprzywilejowanej okolic…
$306,273
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$433,927
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$310,633
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Penthouse 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Piętro 4/4
Wspaniały penthouse z zachwycającym widokiem na morze, tarasem na dachu i prywatnym basenem,…
$1,05M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$287,189
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4/4
Niesamowite apartament na penthousie z pięknym widokiem na morze, prywatnym balkonem i basen…
$244,203
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$428,238
VAT
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