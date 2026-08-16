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Wille z basenem na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

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9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem w pobliżu pola golf…
$441,750
VAT
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękna nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem na dachu znajduje się w…
$420,954
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
$1,73M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Ten uroczy dom wyróżnia się przestronną, prywatną działką i wzornictwem stworzonym dla całor…
$432,111
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i ogromnym tarasem na dachu położona na połudn…
$457,814
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
Fantastyczna willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem, w pobliżu pola go…
$478,618
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Willa w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 500 m²
Elegancja ponadczasowego designu z komfortem współczesnego luksusu. W sercu uprzywilejowaneg…
$1,71M
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękna nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem na dachu znajduje się w…
$424,357
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiająca willa z dużym tarasem, prywatnym basenem, solarium i ogrodem w pobliżu pola go…
$451,386
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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