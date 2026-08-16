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Mieszkania w górach na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

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penthouse’y
18
1 pokojowe
17
2 pokojowe
259
3 pokojowe
84
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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne mieszkanie na parterze z prywatnym patio, stylowym basenem na dachu i strefą rekr…
$219,607
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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