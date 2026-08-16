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Wille z basenem na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża nowoczesna willa z tarasem, dużym ogrodem i prywatnym basenem położona w dzielnicy prem…
$1,21M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa Superior z ogromnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i uroczym ogrodem, położona w …
$1,21M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Luksusowe wille w Rojales, Costa Blanca, Alicante 3 sypialnie, 3 łazienki i toaleta dla gośc…
$610,654
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