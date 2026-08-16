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Wille nad morzem na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Eleganckie, Zaciszne Wille z 3, 4 Sypialniami i Wspaniałymi Widokami na Naturę w Rojales Pre…
$1,17M
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
4 sypialnie, 4 łazienkiPowierzchnia całkowita: 260 m2Powierzchnia wybudowana: 124 m2Wielkość…
$969,295
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Willa w Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia całkowita: 431 m2Powierzchnia wybudowana: 150 m2Wielkość…
$1,16M
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Willa 5 pokojów w Rojales, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Rojales, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Eleganckie, Zaciszne Wille z 3, 4 Sypialniami i Wspaniałymi Widokami na Naturę w Rojales Pre…
$1,70M
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Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia całkowita: 303 m2Powierzchnia wybudowana: 122 m2Wielkość…
$860,046
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Luksusowa willa z widokiem na morze w Ciudad Quesada. Nowoczesna luksusowa willa przy polu g…
$726,639
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