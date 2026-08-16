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Wille w górach na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa Superior z ogromnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i uroczym ogrodem, położona w …
$1,21M
VAT
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