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Wille nad jeziorem na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Willa
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 150 m2Powierzchnia działki: 160 m2Klasa efek…
$432,604
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