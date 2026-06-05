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Domy Szeregowe z garażem w Rojales, Hiszpania

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4 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy dom miejski o powierzchni 110.35 m2 od dewelopera w kompleksie…
$477,597
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy kamienica o powierzchni 134,20 m2 od dewelopera w mieście Roja…
$482,304
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy kamienica o powierzchni 167 m2 od dewelopera w mieście Rojales…
$418,765
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International Property AlertInternational Property Alert
Szeregowiec 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzy sypialnie kamienica na sprzedaż w Ciudad Quesada. Dwupiętrowy dom jednorodzinny, dwupoz…
$400,057
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