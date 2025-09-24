Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z garażem na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

1 obiekt total found
Bungalow 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
Nowe apartamenty na dolnym piętrze 73.73 m2 Plan obejmuje dwie sypialnie i dwie łazienki. Do…
$335,641
Zostaw prośbę
