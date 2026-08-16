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Mieszkania w górach na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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penthouse’y
12
2 pokojowe
73
3 pokojowe
58
4 pokojowe
7
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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
Domy znajdują się na polu golfowym „LA MARQUESA” w Ciudad Quesada, w pobliżu plaż Guardamar …
$231,475
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
NOWA BUDOWA-WYDECH WOHNUNG W CIUDAD QUESADA Nowe mieszkanie na poddaszu w Ciudad Quesada. …
$201,330
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Mieszkanie 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Luksusowe apartamenty „Oceanic Luxury Apartments” są podzielone na apartamenty na parterze z…
$483,406
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