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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pla de Mallorca, Hiszpania

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domy
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4 obiekty total found
Willa w Montuiri, Hiszpania
Willa
Montuiri, Hiszpania
Powierzchnia 860 m²
Dom w Balearic
$599,825
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Willa w Montuiri, Hiszpania
Willa
Montuiri, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom w Balearic
$990,002
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Willa w Santa Margalida, Hiszpania
Willa
Santa Margalida, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 950 m²
Mamy na sprzedaż bardzo dużą nieruchomość w pobliżu morza, unikalne na Balearów, zNieznieksz…
$5,34M
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Willa w Costitx, Hiszpania
Willa
Costitx, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Położony w Algaida, jest to połączenie zabytkowych budynków, z których wyróżnia się dom głów…
$3,95M
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Parametry nieruchomości w Pla de Mallorca, Hiszpania

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