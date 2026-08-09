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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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5 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/4
Rodzinny penthouse z ogromnym tarasem i widokiem na morze położony w luksusowym kurorcie bli…
$402,951
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/3
Wspaniały penthouse z urokliwym tarasem na dachu, basenem, siłownią i spa, idealnie usytuowa…
$346,707
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Nowoczesne mieszkanie na parterze z jasnym tarasem i ekskluzywnymi udogodnieniami, takimi ja…
$312,746
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/2
Oszałamiający penthouse z widokiem na plażę, tarasem na dachu, siłownią, basenem krytym i od…
$626,654
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Piętro 2/2
Luxury penthouse with a large rooftop terrace, panoramic sea view, community pool, gym and s…
$438,058
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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