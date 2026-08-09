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Domy z basenem na sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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wille
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dom drewniany w stylu górskim
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bungalow
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21 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa z dużym tarasem na dachu, ogromnym ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko…
$622,323
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 1
Spektakularna willa z prywatnym basenem, przestronnym tarasem na dachu i pięknym ogrodem, po…
$1,34M
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Nowoczesna kamienica przy plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu i widokiem na morze pr…
$445,193
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Fantastyczny bliźniak na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, basenami dla doros…
$399,803
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morz…
$674,321
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położony bl…
$474,350
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Oddzielona Willa z basenem w Pilar de la Horadada od 409.000 € W szczególności, ta Villa jes…
$482,910
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Uroczy, w pełni umeblowany, gotowy do kluczy szeregowiec z dużym tarasem, kuchnią na zewnątr…
$344,316
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piękna niesamowita willa z prywatnym tarasem na dachu i basenem w pobliżu plaży w Torre de l…
$695,249
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Atrakcyjna willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu z letnią kuchnią Data dostawy: kw…
$460,399
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i wspólnym…
$287,102
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, przestronna willa z prywatnym basenem i indywidualnym ogrodem, usytuowana blisko …
$642,546
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapierająca dech w piersiach luksusowa willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położon…
$551,083
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna, nowoczesna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i ogrodem położona…
$800,888
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancka willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu z letnią kuchnią Data dostawy: kwi…
$444,516
VAT
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Parteryjny dom dwupoziomowy z dużym tarasem w ogrodzie i basenem społecznościowym w spokojne…
$248,207
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z ogromnym tarasem na dachu, pięknym widokiem na morze i prywatnym basenem p…
$695,249
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Przestronna, nowoczesna willa z prywatnym ogrodem i basenem, położona blisko pól golfowych i…
$577,542
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z obfitym tarasem na dachu, prywatnym basenem, garażem i przestronnym ogrode…
$1,46M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Luksusowa willa z obfitym tarasem na dachu, prywatnym basenem, garażem i przestronnym ogrode…
$1,47M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, piwnicą i dużym ogrodem w pobli…
$561,339
VAT
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