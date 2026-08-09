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Wille w górach na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo wybudowana pierwszorzędna willa golfowa z dużym basenem, dużym ogrodem i piwnicą  Te…
$1,27M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna gotowa na klucz i umeblowana willa z basenem, tarasem na dachu i niesamowitym widok…
$1,71M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Gotowa do zamieszkania, ekskluzywna willa w ośrodku golfowym z dużym basenem, pięknym ogrode…
$1,27M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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