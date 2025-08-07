Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Wynajem mieszkań i apartamentów z garażem na jeden dzień w Orihuela, Hiszpania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości do wynajęcia możesz obejrzeć w innych sekcjach naszego portalu
Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Przytulny apartament w domu z basenem obok dużego parku "Narody". Apartament składa się z dw…
$58
za noc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
klimatyzacja, ogród, taras, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,207
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/5
Przytulny apartament do wynajęcia w pobliżu "Park Narodów"! Apartament składa się z jednej s…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Urbanizacja Flamenca Villadg jest uważana za jedną z najpiękniejszych w rejonie Orihuela Cos…
$81
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
balkon
$2,092
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 5
Zamknięty kompleks, położony 170 m od morza, około 170 m od doskonałej piaszczystej plaży AC…
$116
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/5
Przytulny apartament do wynajęcia w cichej okolicy, w pobliżu "Park Narodów", park "Doña Sin…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Cozy Apartment in Guardamar del SeguraDiscover the essence of coastal living in this charmin…
$1,965
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 5
Urbanizacja ADELETA jest uważana za jedną z najpiękniejszych w dzielnicy mieszkalnej Punta P…
$69
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Do wynajęcia mieszkanie z jedną sypialnią 240 metrów od morza! Z balkonu znajduje się widok …
$46
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
Apartament w urbanizacji z basenem w otoczonym kompleksem, położony 200 metrów od morza, pia…
$46
za noc
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica 350 metrów od morza, od piaszczystej plaży NAU FRAGOS i 10- 15 minut s…
$69
za noc
Zostaw prośbę