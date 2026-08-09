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Penthouse w górach na Sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 1
Ekskluzywny luksusowy penthouse z prywatnym basenem i dużym tarasem na dachu na polu golfowy…
$1,10M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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