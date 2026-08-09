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Mieszkania w górach na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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penthouse’y
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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze, gotowy do zamieszkania, z tarasem i basenem, poł…
$397,621
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 1
Ekskluzywny luksusowy penthouse z prywatnym basenem i dużym tarasem na dachu na polu golfowy…
$1,10M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
2-Bedroom Apartments with Sea Views in Orihuela Costa Welcome to these stunning apartment…
$353,231
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