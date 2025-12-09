Mieszkanie w nowym budynku Piękny apartament na środkowym piętrze z tarasem i wspólnym basenem położony blisko plaży

Piękny apartament na środkowym piętrze z tarasem i wspólnym basenem położony blisko plaży

Termin oddania do użytku: październik 2025

Nasza agencja ma przyjemność pokazać Państwu ten nowy projekt apartamentowy położony w zachodniej części Estepony. Jest to nowe osiedle mieszkaniowe otoczone pięknymi plażami i dużą liczbą pól golfowych. Ten projekt mieszkaniowy składa się z 41 mieszkań z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczonych w dwóch niskich budynkach: parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze w zamkniętym kompleksie. Dostępne są również penthouse'y. Dzięki południowej orientacji wszystkie domy cieszą się naturalnym światłem. Posiada również wspaniałe tarasy. To rozwiązanie to połączenie komfortu i designu. Na terenie osiedla znajdują się ogrody krajobrazowe, wspólny basen zewnętrzny, sala gimnastyczna oraz sala wielofunkcyjna do dyspozycji mieszkańców. Lokalizacja ta jest idealnym miejscem dla miłośników golfa, ponieważ w pobliżu kompleksu znajdują się dwa najbardziej prestiżowe pola golfowe w okolicy: Azata Golf i Valle Romano. W pobliżu znajdują się również szkoły dwujęzyczne i ośrodki zdrowia. Z drugiej strony warto wspomnieć o bliskości wspaniałych marin, takich jak Cabopino Marina, Marbella i Puerto Banus, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od centrum Estepony.

NASZA OFERTA ALL INCLUSIVE

przeloty i zakwaterowanie w luksusowym, 5-gwiazdkowym hotelu spa *

transfer z lotniska do hotelu i na posesję

krajowy numer konta bankowego i telefonu

wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej

licencja na wynajem nowej nieruchomości

rejestracja wody i prądu

ubezpieczenie domu i oferta systemu alarmowego

pośrednictwo prawnika i doradcy podatkowego

projektowanie wnętrz i zarządzanie wynajmem

otwarcie spółki w Dubaju (podatek 0-9%) *

