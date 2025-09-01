Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada

  1. Realting.com
Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada

Rojales, Hiszpania
$349,637
29
ID: 27752
Data aktualizacji: 9.09.2025
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Rojales

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Mieszkania z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada

Położone w popularnym regionie Ciudad Quesada, te mieszkania łączą spokój z łatwym dostępem do udogodnień. Okolica słynie z tętniącej życiem atmosfery, malowniczego otoczenia i całorocznych atrakcji.

Mieszkania na sprzedaż w Rojales, Ciudad Quesada, znajdują się zaledwie 400 metrów od supermarketów i restauracji, 2,2 km od centrum Rojales, 3,8 km od pola golfowego La Marquesa, 7,5 km od plaży w Guardamar del Segura, 12,3 km od Torrevieja oraz 39,6 km od lotniska w Alicante. Wszystko, czego potrzebujesz do życia codziennego i wypoczynku, znajduje się w zasięgu ręki.

Zamknięty kompleks rezydencyjny oferuje zadbane tereny zielone, wspólne baseny i alejki spacerowe, tworząc spokojne i prywatne otoczenie dla mieszkańców.

Dostępne mieszkania to wyłącznie lokale na parterze, zaprojektowane z 2 lub 3 przestronnymi sypialniami i 2 nowoczesnymi łazienkami. Każde mieszkanie posiada kuchnię w układzie otwartym oraz jasną strefę dzienno-jadalnianą, która prowadzi do pięknie zagospodarowanego prywatnego ogrodu idealnego do wypoczynku na świeżym powietrzu i spotkań towarzyskich.


ALC-01038

Lokalizacja na mapie

Rojales, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

