Kawalerki na sprzedaż w Malaga-Costa del Sol, Hiszpania

Malaga
Kawalerka 3 pokoi w Malaga, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Spektakularny dom w dzielnicy Carlosa Haya? Na parterze znajduje się około 60 m2 i obejmuje …
$535,435
Zostaw prośbę
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 4 pokoi w Malaga, Hiszpania
Kawalerka 4 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Niezależny dom w dzielnicy Carranque, z uprzywilejowaną lokalizacją mniej niż 5 minut od cen…
$410,970
Zostaw prośbę
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 5 pokojów w Malaga, Hiszpania
Kawalerka 5 pokojów
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29M
Zostaw prośbę
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Kawalerka 4 pokoi w Malaga, Hiszpania
Kawalerka 4 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Odkryj urok życia w sercu Malagi! Przedstawiamy ten imponujący 200 + metr kwadratowy kamieni…
$504,906
Zostaw prośbę
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Century 21Century 21
Property InvestProperty Invest
Kawalerka w Malaga, Hiszpania
Kawalerka
Malaga, Hiszpania
Powierzchnia 37 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 hasta €   132 770. [Habitaciones: 1 - 1] [Baños: …
$132,119
Zostaw prośbę

