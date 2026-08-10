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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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5 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$479,217
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Piętro 4/4
Penthouse gotowy do klucza dla turystów, prywatny taras na dachu i niesamowity widok na morz…
$478,349
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$371,334
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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