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Penthouse nad jeziorem na Sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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