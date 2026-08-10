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Domy nad morzem na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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wille
174
bungalow
41
szeregowcy
43
9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem ogrodowym i niesamowitymi wi…
$673,159
VAT
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Szeregowiec w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
3 sypialnia z widokiem na morze i garaż. Spektakularna rezydencja zaledwie kilka metrów od m…
$367,389
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Fantastyczna nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu, pięknym widokiem na mor…
$497,119
VAT
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Niesamowita, nowoczesna willa z prywatnym basenem, pięknym widokiem na morze i przestronnym …
$638,417
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Genialna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, ogrodem, piwnicą i niesamowitymi widokami…
$648,191
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Urocza, nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na mo…
$526,781
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
Wille z 3 Sypialniami oraz Oszałamiającym Widokiem na Morze w Los Alcázares Te luksusowe wil…
$1,62M
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Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 409 m²
Ekskluzywna willa z dużym tarasem na dachu, panoramicznym widokiem na morze i golf, piwnicą …
$830,374
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Zachęca nowoczesna willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem na morze i tarasem na d…
$568,644
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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