Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Los Alcazares
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

;
wille
174
bungalow
41
szeregowcy
43
2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Genialna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, ogrodem, piwnicą i niesamowitymi widokami…
$648,191
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 7 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna, ogromna willa z dużym tarasem, dużym ogrodem i prywatnym basenem, położona bli…
$518,965
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się