Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Los Alcazares
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

;
penthouse’y
90
1 pokojowe
7
2 pokojowe
261
3 pokojowe
270
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
12 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/3
Niesamowity apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem, schowkiem i …
$338,590
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Zachęcające mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, zachwycającym widokiem na m…
$331,688
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$445,600
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$302,780
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Duże, mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, pięknym widokiem na morze i dostę…
$393,967
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$374,938
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$479,217
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Piętro 4/4
Penthouse gotowy do klucza dla turystów, prywatny taras na dachu i niesamowity widok na morz…
$478,349
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$371,334
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$314,205
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się