Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Llucanes, Hiszpania

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Powierzchnia 60 m²
Reklama na sprzedaż z najemcą w Barcelonie.Środowisko:Catalan Glory Square - jest jednym z t…
$177,435
Nieruchomości komercyjne 128 m² w Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 128 m²
Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Powierzchnia 128 m²
Lokale handlowe z najemcą w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia: gęsty obszar mieszkalny;roz…
$555,963
Nieruchomości komercyjne 358 m² w Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 358 m²
Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Powierzchnia 358 m²
Projekt budowy piętnastego budynku mieszkalnego w Barcelonie.Otoczenia:dzielnica mieszkalna …
$1,01M
Sklep 680 m² w Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Sklep 680 m²
Sant Marti dAlbars, Hiszpania
Powierzchnia 680 m²
Lokale handlowe z najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:Park…
$1,06M
