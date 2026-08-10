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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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3 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Realting.com
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