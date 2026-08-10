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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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10 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$749,542
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$488,932
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartamenty z 3 Sypialniami i Widokiem na Morze oraz Wspólnym Basenem w Villajoyosa Villajoy…
$587,427
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/8
Duży luksusowy apartament z dużym tarasem i widokiem na morze, podgrzewanym basenem i siłown…
$439,871
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$586,681
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$256,256
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
$218,091
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