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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w La Axarquia, Hiszpania

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Rincon de la Victoria
49
Velez Malaga
41
Torrox
29
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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/3
Niesamowite mieszkanie z zachwycającym widokiem na morze, dostępem do centrum wellness i pan…
$406,247
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Urzekający penthouse z niesamowitym widokiem na morze, światowej klasy siłownią i basenem w …
$560,181
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z prywatnym panoramicznym tarasem na dachu, basenem infinity i światowej…
$480,762
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w La Axarquia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w La Axarquia, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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