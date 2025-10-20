Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Hiszpania
  3. lAlt Vinalopo El Alto Vinalopo
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w lAlt Vinalopo El Alto Vinalopo, Hiszpania

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Biar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Biar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesna Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Widokiem na Zamek w Biar, Alicante Biar to histo…
$1,02M
Parametry nieruchomości w lAlt Vinalopo El Alto Vinalopo, Hiszpania

