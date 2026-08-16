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Bungalow w górach na sprzedaż w Guardamar del Segura, Hiszpania

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1 obiekt total found
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Residencial is located 800 meters from the beach, in Guardamar del Segura. Close to the pine…
$426,345
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