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Mieszkania w górach na sprzedaż w Guardamar del Segura, Hiszpania

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Świetne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem wspólnym, strefą spa i wido…
$256,843
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Olśniewające mieszkanie na parterze z dużym tarasem, prywatnym ogrodem, basenem wspólnym, st…
$260,314
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem wspólnym, strefą spa i w…
$275,354
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Spacious duplex penthouse with 3 bedrooms and 2 bathrooms for sale in Guardamar. This house…
$408,042
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Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty znajdują się w Guardamar del Segura w mieszkaniowej plaży Marhal Mieszkanie zna…
$311,038
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Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Luxury 3-bedroom apartment for sale in the Marjal Beach complex in Guardamar close to the be…
$321,912
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Do you dream of sun, sea and luxury?  Well this 3 bedroom corner apartment might be the perf…
$311,146
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