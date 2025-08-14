Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Guadalteba, Hiszpania

6 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Ardales, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ardales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 706 m²
Położony w samym centrum Ardales, ta wspaniała nieruchomość oferuje ogromny potencjał, nieza…
$491,873

Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Cuevas del Becerro, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cuevas del Becerro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 472 m²
Położony zaledwie godzinę od lotniska Málaga, godzinę i dwadzieścia minut od Marbella, a 20 …
$550,429

Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English




