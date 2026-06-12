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Wille z garażem na sprzedaż w Granadilla de Abona, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa w Castro, Hiszpania
Willa
Castro, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Private individual house located on the plot of 1018m2, constructed area 763m2. The house i…
$697,964
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