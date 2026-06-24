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Penthouse na Sprzedaż w Girones, Hiszpania

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Girona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Girona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Blisko Parku Plaça Ciutat de Figueres w Gironie Apartamenty znajdują się w pobli…
$565,635
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Parametry nieruchomości w Girones, Hiszpania

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