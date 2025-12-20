Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Girona, Hiszpania

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Located in one of the quietest and most exclusive residential areas of S’;Agaró, the house c…
Cena na żądanie
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
