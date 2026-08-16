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Wille w górach na sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

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10 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularna dwupoziomowa willa z dużym tarasem, wspólnym basenem bez krawędzi i salą fitne…
$2,18M
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem, tarasem i niesamowitym widokiem na morze w niezwykle wy…
$1,28M
VAT
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Willa 11 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 11 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Imponująca willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, salą kinową i wspania…
$5,59M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 319 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa penthouse gotowy do klucza z dużym tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na morze,…
$1,44M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa gotowa do klucza z dużym tarasem, ogrodem, prywatnym basenem i zachwycającym widokiem …
$1,56M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 1
Gotowa do zamieszkania willa typu penthouse z dużym tarasem i zachwycającym widokiem na morz…
$1,37M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 820 m²
Wolnostojące Domy z Widokiem na Morze i Luksusowymi Wnętrzami w Fuengiroli Wolnostojące domy…
$5,66M
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa wysokiej klasy z tarasem na dachu, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową…
$2,94M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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