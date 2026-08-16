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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

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47 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 6/6
Fantastyczny penthouse z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, prywatnym tarasem …
$460,681
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Eleganckie Mieszkania w Carvajal Fuengirola Położona w nadmorskiej enklawie Carvajal, ta dzi…
$910,342
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 7
Nowoczesne Apartamenty z Wyjątkową Strefą Wellness w Fuengiroli Fuengirola to jedna z najbar…
$815,743
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,14M
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Apartamenty na sprzedaż …
$680,216
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowoczesne Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Apartamenty na sprzedaż …
$1,30M
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3
Piękny luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznościowym, poło…
$527,480
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 4
Ekskluzywny penthouse wysokiej klasy z dużymi tarasami, siłownią, spa i niesamowitym widokie…
$2,23M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Nowoczesne Apartamenty Blisko Morza w Fuengirola, Malaga Fuengirola to jedno z najbardziej t…
$624,566
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3
Piękny luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznościowym, poło…
$635,412
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse wysokiej klasy z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym…
$1,49M
VAT
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Penthouse w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse
Fuengirola, Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse położony w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym z zapierającymi dech w p…
$861,896
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 8/6
Luksusowy penthouse z zachwycającym widokiem na morze, podniesioną siłownią, sauną, kinem i …
$526,668
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 325 m²
Nowe nieruchomości z widokiem na morze w El Higuerón Fuengirola Nieruchomości znajdują się w…
$2,77M
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Ekskluzywny, nowo wybudowany penthouse z panoramicznym widokiem na miasto i jasnym, prywatny…
$1,15M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zachwycającym widokiem na morze i prywatnym basenem, położony w eksk…
$1,70M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z zachwycającym widokiem na morze i…
$1,03M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położony blisko…
$1,96M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w El Higueron Fuengirola Nowy kom…
$1,39M
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 5/5
Ogromny, luksusowy penthouse z basenem i wspólną siłownią, otoczony butikami, piekarniami i …
$1,26M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,21M
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Apartamenty z Pięknym Widokiem na Morze w Fuengiroli, Costa del Sol Kompleks położony jest w…
$998,740
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/3
Genialny penthouse we współczesnym kompleksie mieszkalnym z zapierającymi dech w piersiach w…
$791,740
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Piętro 2/2
Luksusowy, przestronny penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basene…
$924,285
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy duży penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznoś…
$920,133
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Nowoczesne Apartamenty Blisko Morza w Fuengirola, Malaga Fuengirola to jedno z najbardziej t…
$893,050
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/3
Genialny penthouse we współczesnym kompleksie mieszkalnym z zapierającymi dech w piersiach w…
$792,819
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Nieruchomości w Kompleksie Blisko Morza w Fuengiroli Luksusowe nieruchomości znajd…
$1,39M
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/2
Luksusowy penthouse z tarasem na dachu, zachwycającym widokiem na morze i wspólnym basenem, …
$844,902
VAT
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