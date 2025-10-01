Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/4
Doświadcz najlepszych z Fuengirola żyjących w tym wspaniałym nowym condominium w Los Pacos, …
$346,835
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
