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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

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117 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 6/6
Fantastyczny penthouse z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, prywatnym tarasem …
$460,681
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Eleganckie Mieszkania w Carvajal Fuengirola Położona w nadmorskiej enklawie Carvajal, ta dzi…
$910,342
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Nowe nieruchomości z widokiem na morze w El Higuerón Fuengirola Nieruchomości znajdują się w…
$955,262
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 7
Nowoczesne Apartamenty z Wyjątkową Strefą Wellness w Fuengiroli Fuengirola to jedna z najbar…
$815,743
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Apartamenty z Pięknym Widokiem na Morze w Fuengiroli, Costa del Sol Kompleks położony jest w…
$818,835
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,14M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiający apartament na parterze, położony w nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym z dużym o…
$738,266
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Apartamenty na sprzedaż …
$680,216
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/5
Wyjątkowe mieszkanie z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze, dostępem do basenu …
$366,226
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Niesamowite mieszkanie na parterze z bujnym prywatnym ogrodem i basenem, położone w ekskluzy…
$947,776
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowoczesne Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Apartamenty na sprzedaż …
$1,30M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Apartamenty z Pięknym Widokiem na Morze w Fuengiroli, Costa del Sol Kompleks położony jest w…
$992,865
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 3
Piękny luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznościowym, poło…
$527,480
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament z dużym tarasem, wspólnym basenem i siłownią z niesamowitym widokiem na…
$879,426
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 2/5
Stylowe, gotowe do użytku mieszkanie z prywatnym balkonem i w pełni wyposażoną kuchnią, idea…
$575,227
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 4
Ekskluzywny penthouse wysokiej klasy z dużymi tarasami, siłownią, spa i niesamowitym widokie…
$2,23M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesne Apartamenty Blisko Morza w Fuengirola, Malaga Fuengirola to jedno z najbardziej t…
$551,757
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny apartament na parterze z przepięknym widokiem na morze, basenem i strefą relaksac…
$347,624
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Nowoczesne Apartamenty Blisko Morza w Fuengirola, Malaga Fuengirola to jedno z najbardziej t…
$624,566
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z Wyjątkową Strefą Wellness w Fuengiroli Fuengirola to jedna z najbar…
$447,566
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2
Wysokiej klasy duży apartament na drugim piętrze z tarasem i basenem społecznościowym położo…
$533,543
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Nowoczesne Apartamenty Blisko Morza w Fuengirola, Malaga Fuengirola to jedno z najbardziej t…
$423,203
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 5
Piękne mieszkanie na parterze z przestronnym tarasem, z bezpośrednim dostępem do basenu i ob…
$346,062
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1
Ekskluzywne Mieszkania z Widokiem na Morze w El Higuerón, Fuengirola Fuengirola to jeden z n…
$1,39M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$752,393
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/8
Znakomite miejskie mieszkanie z nowoczesną siłownią, wellness spa, basenem na dachu i strefą…
$367,389
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3
Piękny luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznościowym, poło…
$635,412
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse wysokiej klasy z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym…
$1,49M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1
Piękny, luksusowy apartament z niesamowitym widokiem na morze i basenem znajdującym się w sp…
$493,004
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Kompleksie z Widokiem na Morze w Fuengiroli Apartamenty znajdują się w mieście…
$1,24M
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